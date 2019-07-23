القبض على “الدودة” النزيل الفار من سجن قسنطينة

تمكنت مصالح الأمن، عشية اليوم الثلاثاء، من توقيف سجين تمكن من الفرار، من مدخل سجن الكدية بقسنطينة.

وكان السجين قد فر نحو وجهة غير معروفة في وقت سابق اليوم، بعد مثوله للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضده.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن حادثة الفرار تمت خلال نقل السجين من المحكمة إلى سجن الكدية، حيث تمكن الأخير في ظروف غير معروفة من نزع الأصفاد والفرار.

وقد أطلقت مصالح الأمن فور تسجيل الحادث، حملة استنفار، وراحت تطوق كافة مداخل ومنافذ مدينة قسنطينة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن السجين الفار يعرف في وسط معتادي الإجراء باسم “الدودة”.