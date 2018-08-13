القبض على العصابة التي كانت تبثّ الرعب وسط سكان “الرمال الذهبية”بزرالدة

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني با”لرمال الذهبية” التابعة لكتيبة “زرالدة” بعصابة تبثّ الرعب في أوساط السكان.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنّ العصابة تتكون من 6 أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و 23 سنة وهم مسبوقين قضائيا.

تعود وقائع القضية إلى الخميس الماضي على الساعة الوحدة والنصف زوالا.

أين تلقت الفرقة الإقليمية بالرمال الذهبية مكالمة من طرف مواطن، مفادها نشوب شجار بين مجموعة من الشبان بواسطة أسلحة بيضاء.

مما خلق الفزع والرعب وسط المصطافين، وعلىإ ثرها تنقلت عناصر الدرك الوطني بزرالدة.

حيث تم توقيف عناصر العصابة مع حجز كل الأسلحة التي كانت بحوزتهم.