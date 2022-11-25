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فن وثقافة

القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات

بقلم نسرين محفوف
القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بتهمة حيازة مخدرات
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قال موقع العربية مصر إنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج. بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة. عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة. وجارٍ التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية بحسب القاهرة 24.

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