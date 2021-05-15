القبض على اللص “سنفور” المختص في اقتحام وسرقة المنازل ببوثلجة في الطارف

تورط في 5 عمليات سطو على المنازل في فترات متقاربة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوثلجة في ولاية الطارف، في الإطاحة بالمجرم الخطير المدعو “سنفور”، المختص في اقتحام وسرقة المنازل بإقليم المنطقة، والبالغ من العمر 30 سنة، تورط في اقتحام وسرقة 5 منازل في فترات ليست بعيدة، حيث تم استرجاع بعض المسروقات وتحويله إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

عملية توقيف المدعو “سنفور”، جاءت إثر عملية تتبع وترصد خطواته من قبل مصالح الشرطة، بعد أن حاول اقتحام منزل آخر ببوثلجة،.

أين تمت مداهمة المكان، إلا أنه حاول الفرار من قبضة رجال الشرطة، الذين نجحوا في القبض عليه بعد مطاردة “بوليسية” في شوارع المدينة وتحويله على التحقيق الابتدائي.

وقد تم تكوين ملف قضائي له وتحرير محضر سماع في حقه، من أجل تقديمه أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.