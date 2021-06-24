القبض على المتورطين في قتل راعي الغنم بغليزان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان اليوم من فك خيوط جريمة قتل راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 65 سنة. حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص متورطين في الجريمة فيما لا يزال الخامس في حالة فرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 23 جوان الجاري أين اقدم مجهولون على قتل شيخ يبلغ من العمر 65 سنة. ويتعلق الامر بالمسمى “أ. م” وينحذر من بلدية المطمر وهو رب عائلة من 8 اطفال من بينهما طفلين من إبنه المتوفي.

الضحية يعمل حارس بأحد مزرعة التابعة لأحد الخواص بالمنطقة وبها قطيع من الأغنام حيث كان رفقة صديقة الذي يعمل معه هناك. ليفاجؤو بمجهولون بغاتوهم لسرقة المواشي حيث قاموا بقتل الضحية. فيما اصيب صديقه بجروح متفاوتة الخطورة لينقل على إثر ذلك لمستشفى محمد بوضياف.

وتنقلت مصالح الدرك الوطني إلى مسرح الجريمة وفتح تحقيق معمق والذي اسفر عن توقيف 4 اشخاص فيما لا يزال الخامس في حالة فرار.