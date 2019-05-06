القبض على المتورط في سرقة محل تجاري بتندوف

على اثر تقدم أحد المواطنين لدى مصالح الأمن الحضري الثاني في تندوف بشكوى بخصوص تعرض محله التجاري للسرقة بالكسر والذي كان يحوي بضاعة معتبرة ومبلغ فاق ستين مليون سنتيم.

وبعد التحري تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصا مشتبه تورطه في عملية السرقة من مواليد 1991 بتندوف والذي ضبط قرب مسكن مهجور كان يستعمله ليخبأ به المسروقات رفقة شريكين آخرين في حالة فرار .

وبعد تقديم المشتبه به لوكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف احال ملفه على قاضي التحقيق.

اين أصدر في حقه الحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات السرقة بالكسر بتوافر ظرفي الليل والتعدد.