تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية وإلقاء القبض على المحرض الرئيسي للتجمهر الذي شهدته منطقة بلقايد بوهران ليلة أمس.

ويبلغ المحرض 64 سنة من العمر، وهو متقاعد قام بتحريض مجموعة من المواطنين بحي 2000 مسكن ببلدية بئر الجير، أين قامو بالتكبير والتهليل وتم تداولها من قبل فيديو ونجم عنها تنديد واستنكار من قبل المواطنين.

وشهدت المنطقة على الساعة التاسعة والنصف ليلاً تجمهرا كبيرا والذي روج له في بعض صفحات التواصل الاجتماعي مخالفا لتدابير الحجر الصحي المفروض من طرف السلطات.

ومن المرتقب تقديمه امام العدالة وتتم متابعته التحريض على خرق الحجر المؤقت الذي اقره رئيس الجمهورية، كما يتابع بالتجمهر دون رخصة وتهديد سلامة الصحة العمومية.