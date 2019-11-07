القبض على الملثمين اللذان اقتحما محلا بالأسلحة البيضاء بعلي منجلي

تمكنت مصالح الأمن بولاية قسنطينة من توقيف المتورطين في عملية السطو على محل بمدينة علي منجلي بقسنطينة.

وحسب التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن فقد تبين اقترافهما عدة جرائم منها سرقة محلات بكل من الخروب وعين السمارة وعلي منجلي.

وأضافت مصادر “النهار اونلاين” ان الملثمين اللذان ظهرا في الفيديو استغلا عامل الوقت وقاما بفعلتهما أين اقتحما المحل وهما يحملان بخنجرين كبيرين و سكين شاقور والاستلاء على مبلغ مالي معتبر يقدر ب 28 مليون سنتيم.

للإشارة فإن المحل يقع في منطقة أهلة بالسكان والطريق المؤدي اليه يشهد حركية كبيرة مما يثير تسائلات حول غياب الأمن بالمنطقة.

وأثار شريط الفيديو الذي يظهر فيه ملثمين يقومان بعملية سطو على كشك متعدد الخدمات بالوحدة الجوارية رقم 15 بعلي منجلي الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق لايزال جاري لأجل الوصول إلى باقي أفراد العصابة الاجرامية.