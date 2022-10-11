القبض على امرأة في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور

أعلنت مصالح أمن ولاية الطارف أن المدعوة د.ف الظاهرة في الصورة. مشتبه فيها في عدة قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور.

ووجهت مصالح أمن ولاية الطارف نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر. سواء التقاها شخصيا أو تعامل معها أو له معلومات بصفته شاهدا على وقائع مشابهة. التوجه الى مصالح أمن ولاية الطارف. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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