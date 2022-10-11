القبض على امرأة في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور
أعلنت مصالح أمن ولاية الطارف أن المدعوة د.ف الظاهرة في الصورة. مشتبه فيها في عدة قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور.
ووجهت مصالح أمن ولاية الطارف نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر. سواء التقاها شخصيا أو تعامل معها أو له معلومات بصفته شاهدا على وقائع مشابهة. التوجه الى مصالح أمن ولاية الطارف. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.
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أنهت مصالح أمن ولاية الوادي إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور. كل من المدعو خ.إ، ه.خ، خ.س، ور.م، مشتبه فيهم في عدة قضايا نصب واحتيال.
وقام هؤلاء باستعمال الأرقام الهاتفية الآتية من أجل النصب والاحتيال:
0770.10.77.04- 0770.10.42.94- 0669.31.83.56- 0672.09.93.47- 0656.78.08.84.
وكذا باستغلال حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الحاملة للأسماء المستعارة التالية:
Anis mahmoud- أمي هي الكبيدة- إسلام زوبيدي- islam zoubeidi- رومنتكار رومنتكا- أمي هيا الكبيدة- om anis.
ووجهت مصالح أمن ولاية الوادي نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر. التوجه الى قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الوادي. أو التقرب الى مقر الأمن الولائي الوادي. أو الى أقرب مقر شرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.
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الجمارك: حجز كميات هامة من السجائر موجهة للتهريب بالوادي وإيليزي
قامت مصالح الجمارك بحجز 1750 خرطوشة سجائر و15 ألف علبة سجائر موجهة للتهريب، بولايتي الوادي وإيليزي.
حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك. في بيان لها أنه ” في سياق تنفيذ برامج الرقابة الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المسطرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة. والفرقة الجهوية لمكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بإيليزي. وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز 1750 خرطوشة سجائر تم ضبطها مخبأة في مكان مهيأ خصيصا للتهريب على متن شاحنة تبريد. بالإضافة كذلك إلى 15000 علبة سجائر تم ضبطها على متن شاحنة صغيرة مموهة بـ 400 كغ من ورق الحنة “بضاعة تخفي الغش”.
وحسب ذات المصدر، فإن “العمليتين تكرسان المجهودات الميدانية الحثيثة لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين في سبيل حماية الإقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى السهر على صحة وسلامة المواطن ومكافحة التهريب بشتى أشكاله”.
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كما أحبطت فرقة الدرك الوطني بكونين، نقل وتهريب 22400 علبة سجائر اجنبية الصنع اماراتية متاتية عن طريق التهريب كانت مخبأة في الصندوق الخلفي.
العملية تمت بوضع حاجز أمني عبر الطريق الولائي رقم 402 بين بلديتي كونين وورماس تم من خلالها حجز الكمية المذكورة وشاحنة.
بالإضافة إلى المركبة التي كانت تقوم بفتح الطريق لمرور الشاحنة وتوقيف شخصين.
وبعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا وتسليم البضائع لقباضة الجمارك.
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