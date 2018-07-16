أوقف عناصر الدرك الوطني، باروني مخدرات، بكل من معسكر وعين تيموشنت.

وأسفرت العملية، كذلك عن حجز 153.2 كيلوغرام من الكيف المعالج.
تسبّب اندلاع حريق مهول في خسائر مادية معتبرة، أين أتت النيران على محلين تجاريين و سيارتين و دراجة نارية بولاية غرداية .
وحسب مصادر النهار، فإنّ…
ستعرف عملية التزود بالمياه الشروب بخمس بلديات بولاية بومرداس، ابتداءً من ليلة غد الثلاثاء، تذبذب وانقطاع.
بسبب أشغال إصلاح مبرمج القيام بها بالقناة الرئيسية لنقل المياه…
أوقفت شهر جوان المنصرم فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر 36 شخصا.
وحجز 367 قرص مهلوس و 1.121كلغ من الكيف المعالج.
حيث أمرت…
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