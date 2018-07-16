عاجل

القبض على باروني مخدرات في معسكر وعين تيموشنت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
القبض على باروني مخدرات في معسكر وعين تيموشنت
بقلم أسماء.ع

أوقف عناصر الدرك الوطني، باروني مخدرات، بكل من معسكر وعين تيموشنت.

وأسفرت العملية، كذلك عن حجز 153.2 كيلوغرام من الكيف المعالج.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital