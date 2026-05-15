القبض على بارون مخدرات مغربي في إسطنبول

ألقت السلطات التركية القبض على بارون مخدرات مغربي يدعى محمد بولخريف, في مدينة اسطنبول, الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية, تحت صنف “نشرة حمراء” على خلفية الاتجار الدولي بالمخدرات.

ونقلت تقارير إعلامية تركية و دولية عن مصادر أمنية, أنه تم إلقاء القبض على بارون المخدرات المغربي (34 سنة) خلال عملية أمنية “دقيقة” و “محكمة”, وذلك في إطار ملاحقة مطلوبين دوليا على خلفية قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات.

وذكرت ذات المصادر, أن العملية نفذت في منطقة “شيشلي” وسط إسطنبول, بعد متابعة استخباراتية لتحركات المعني لأسابيع, حيث جرى التنسيق بين أجهزة الاستخبارات التركية وفرق مكافحة المخدرات لتنفيذ التوقيف في الوقت المناسب.

وحسب ما توفر من معطيات, فقد صدرت بحق البارون المغربي, مذكرة توقيف دولية عبر قنوات التعاون الأمني الدولي, على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتهريبها ضمن شبكات يشتبه في امتدادها عبر عدة دول.

وبحسب التقارير الاعلامية, فقد اعتمد بولخريف خلال فترة تحركه على وسائل اتصال مشفرة, في محاولة لتفادي المراقبة الأمنية, وهو أسلوب بات شائعا لدى بعض الشبكات المنظمة التي تنشط عبر الحدود.

ووفقا لذات المصادر, فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن محمد بولخريف, الذي ظل اسمه يتردد في كواليس شبكات التهريب العابرة للقارات و يلقب بـ”إمبراطور المخدرات”, لم يكن مطلوبا لتركيا فحسب, بل ارتبط اسمه بملفات أمنية في عدة دول أوروبية وعربية, مما يجعل اعتقاله “كنزا معلوماتيا” قد يكشف عن خيوط شبكات تهريب كبرى تنشط بين القارات.

جدير بالذكر أنه تم في العديد من المرات توقيف بارونات مخدرات مغاربة في عدة دول, حيث تمكنت السلطات الكولومبية, العام الماضي من إلقاء القبض على مواطن بلجيكي من أصول مغربية, يعد من الأسماء البارزة في تجارة المخدرات العابرة للحدود, و ذلك خلال عملية مداهمة بمدينة بارانكييا في إطار تحقيق دولي حول شبكة متخصصة في تهريب الكوكايين.

وقبلها نجحت السلطات الأمنية البرتغالية بشمال لشبونة في تفكيك أحد أكبر “مخابر” الكوكايين في أوروبا وتوقيف سبعة أشخاص من بينهم مغربي ينشطون ضمن شبكة مختصة في إدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى القارة الأوروبية