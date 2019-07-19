القبض على “بارون مخدرات” ينشط بالولايات الجنوبية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف “بارون مخدرات” يمتهن الترويج والمتاجرة بالمخدرات عبر إقليم إحدى الولايات الجنوبية.

حيث تمكنت ذات المصالح، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ 15 كلغ و 113.4 غرام.

الاطاحة ببارون المخدرات، جاء إثر تحريات معمقة، قامت بها الفرقة حول تواجد شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، تقصد مدينة بجاية قادمة من إحدى المدن الصحراوية .

أين تّم ترصد المعني، وتتبع تحركاته، أين تم القبض عليه في حالة تلبس بالقرب من مقر إقامته، حاملا معه “برميل بلاستيكي” كبير الحجم.

عثر بداخله كمية معتبرة من الكيف المعالج على شكل 15 قالب يقدر وزنها بـ 15 كلغ و 113.4 غرام، كان بصدد نقلها وترويجها بمدينة بجاية، ويتعلق الأمر بالمدعو ب ج، 30 سنة.

ملف جزائي أنجز ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، التخزين، النقل، شراء المخدرات قصد إعادة بيعها،

وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي أحاله على جلسة المثول الفوري أين صدر في حقه عقوبة 15 سنة سجن نافذة.