القبض على تونسية مدانة بـ 1277 سنة سجنا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الأحد، بأن المصالح الأمنية المتخصصة تمكنت من القبض على امرأة صادر بخصوصها 205 منشور تفتيش وأحكام بالسجن وصلت مدتها إلى 1277 سنة.

وجاء توقيف المرأة البالغة من العمر 28 سنة والقاطنة في ولاية “منوبة”، إثر دورية لفرقة الأبحاث للحرس الوطني التونسي.

وأضاف بيان وزارة الداخلية بأن الموقوفة صدر في حقها 205 منشور تفتيش من أجل التحايل والسرقة وإصدار صكوك من دون رصيد وهي محل 34 بطاقة جلب.

وتعدّ قضية القبض على هذه المرأة سابقة في تاريخ القضاء التونسي، إذ لم يسبق الحكم بهذه العقوبة من قبل، علما أن القانون التونسي يعاقب على إصدار صكوك من دون رصيد بـ 5 سنوات سجنا عن كل صك، وهذا ما يفسّر مدة العقوبة المتابعة بها.