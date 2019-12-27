القبض على تونسي محل بحث من طرف الأنتربول بولاية تبسة

أخبار الجزائر
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القبض على تونسي محل بحث من طرف الأنتربول بولاية تبسة
بقلم النهار أونلاين

تمكنت خلية الربط المحلي بالإنتربول، التابعة للشرطة القضائية، بأمن ولاية تبسة، من تقديم شخص يحمل الجنسية التونسية، محل بحث دولي صادر عن الانتربول.

وحسب ذات المصدر، فإن الشخص الموقوف، يبلغ من العمر 47 سنة، وينحدر من مدينة الحمامات التونسية، بسبب ملاحقته من طرف العدالة الإيطالية التي أصدرت حكما ضده يقدر بـ 12 سنة سجنا نافذا سنة 2007.

الموقوف متابع في قضية تهريب دولي للمخدرات، وكان بصدد الدخول الى الجزائر من بوابة المعبر البري محمود قنز، بمنطقة رأس العيون.

وقد باشرت ذات الخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا.


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