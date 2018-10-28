القبض على ثلاثينية تروج المؤثرات العقلية بعنابة

تمكنت الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار من الاطاحة بفتاة في العقد الثالث من العمر تنحدر من مدينة عنابة.

المعنية بالأمر تقوم بترويج المؤثرات العقلية، أين ضبط بحوزتها على 198 قرص من مختلف الأنواع.

كما تم حجز قطع صغيرة من المخدرات، وكذا أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير.

وقائع القضية تعود لتلقي الشرطة القضائية لشبيطة مختار معلومات تفيد بقيام فتاة ببيع وترويج المؤثرات العقلية على مستوى البناءات الفوضوية.

وعليه قامت ذات المصالح بالترصد و متابعة تحركات المعنية بصورة متواصلة و مستمرة الى غاية الاطاحة بها و توقيفها في حالة تلبس و هي بصدد الاعداد لبيع كمية من الاقراص المهلوسة قدرت بـ 198 قرصا مهلوسا كانت تخباها داخل كيس بلاستيكي.

و مواصلة في التحقيق مع المعنية وبعد تفتيش مسكنها الكائن بذات الحي الفوضوي باذن من الجهات القضائية المختصة تم العثور بداخله على مجموعة قطع من المخدرات بالاضافة الى اسلحة بيضاء محظورة ممثلة في سيوف من مختلف الاحجام تعود لشقيقها البالغ من العمر 31 سنة مسبوق قضائيا والذي يعتبر شريكا لها في عمليات الترويج.

انجزت ملفات قضائية ضد كلاهما وقدما بموجبها امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع، حيازة اسلحة بيضاء محظورة.

و بعد اجراء المثول الفوري صدر في حق الفتاة 04 سنوات حبس نافدة فيما صدر في حق شقيقها 06 اشهر غير نافذة و رامة مالية.