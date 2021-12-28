القبض على جزائريين بألمانيا سرقا منزلا في زوفينغن

ألقت الشرطة الفيدرالية الألمانية، القبض على جزائري يبلغ من العمر 21 عامًا في محطة قطار كالدينكيرشن.

وحسب موقع presseportal تم القبض على جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا مساء الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 الساعة 6:20 مساءً. على الطريق الإقليمي السريع 13 عبر الحدود في رحلة من فينلو إلى فيرسين في محطة قطار كالدينكيرشن.

وتم فحصه من قبل الشرطة الفيدرالية، حيث لم يتمكن المسافر من تقديم أي وثائق هوية للضباط. واكتفى بإعطاء معلومات شفهية فقط عن نفسه.

وأظهر فحص الشرطة للتفاصيل الشخصية في أنظمة البحث التابعة للشرطة أن المدعي العام في مونشنغلادباخ قد أصدر مذكرة توقيف. بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة.

وبناءً على ذلك، يتعين على الرجل أن يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر في هذه القضية فقط.

علاوة على ذلك هناك حاليا تسعة إخطارات أخرى ضد المتهم الجزائري من قبل سلطات مختلفة. تتعلق معظمها بالإهانة. ولا سيما السرقة الخطيرة والخدمات الاحتيالية وانتهاك قانون الإقامة.

كما تم القبض على الشخص في الموقع في محطة القطار واقتيد إلى مركز الشرطة الفيدرالية في كيمبين لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وتبع ذلك إيداعه السجن الجنائي في ويليش.

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