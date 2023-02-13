القبض على جزائري ادعى أنه والد كيليان مبابي

حاول مواطن جزائري تقليد شخصية ويلفريد مبابي والد نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي. وقد أدين بشدة من قبل محكمة فرساي في فرنسا.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان”، مؤخرًا، أن والد نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لا علاقة له به على الإطلاق ، لكنه رأى اسمه في المحكمة.

في الواقع ، إنه مواطن جزائري يبلغ من العمر 48 عامًا ويعيش في سين إيه مارن. حيث قرر الأخير التظاهر بأنه ويلفريد مبابي عبر الهاتف ولكن أيضًا عن طريق البريد. من أجل محاولة الحصول على تسوية أوراقه.

لكن الأخير لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أرسل رسالة تحمل شعار باريس سان جيرمان. وقدم الطلب بتوقيع ويلفريد مبابي.

لكن البريد، المليء بالأخطاء الإملائية، انتهى به الأمر إلى تأكيد شكوك الشرطة. التي تمكنت من العثور عليه من أجل توقيفه. حيث اعترف الجاني على الفور بالحقائق.

وقال المتهم أمام المحكمة “أشعر بالخجل، وأنا آسف جدا لما فعلته. لقد فعلت هذا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات والذين لم يتمكنوا من الحصول على موعد في المحافظة. لقد كان خطأ في الحكم من جانبي أنني أرسلت هذه الرسالة، وأواجه العواقب. ربما يكون قلبي أكبر من رأسي ”

وحاول الخميس الماضي إقناع محكمة فرساي بحسن نيته. لكن بسبب سجله الإجرامي الواسع، لم تقتنع المحكمة.

وحُكم على هذا الجزائري بالسجن لمدة عشرة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2000 يورو، بتهمة التزوير وانتحال صفة الغير.