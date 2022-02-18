القبض على جزائري اعتدى جنسيا على قاصر في فرنسا

تعرضت فتاة في 15 من عمرها لاعتداء جنسي في قطار بين باريس وليون. حيث تم القبض على مهاجر جزائري غير شرعي.

ووفقا لمواقع فرنسية نقلت الخبر، فقد تعرضت مراهقة تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا للاعتداء الجنسي. على متن قطار من باريس إلى ليون.

وحسب ذات المواقع، فقد كان والدها، الذي جاء لاصطحابها في محطة ليون بارت ديو حوالي الساعة 7:15 مساءً. هو الذي وضع حداً لأفعال المهاجم المزعوم.

وتم تسليم المهاجر غير الشرعي الذي يحمل الجنسية الجزائرية، من قبل والد الأسرة إلى جهاز أمن السكك الحديدية. الذي تم استدعاؤه على الفور وزعم أنه بلا مأوى.

وتوجهت الفتاة ووالدها إلى مركز الشرطة برفقة ضباط أمن السكك الحديدية، لتقديم شكوى. كما فتحت شرطة ليون تحقيقا في قضية الاعتداء الجنسي.

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