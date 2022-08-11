القبض على جزائري سرق 530 أورو من منتجات التجميل في فرنسا

تعرض متجر لمنتجات التجميل في مركز تسوق Saint-Martial في ليموج بفرنسا للسرقة. الجاني الذي تم القبض عليه معروف للشرطة والمحاكم.

وحسب الإعلام الفرنسي، فقد تم اعتقال جزائري في وضع غير نظامي. كان خاضعًا لـ OQTF وهو التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية منذ 4 جوان الماضي.

وقام المتهم أول أمس في مركز Saint-Martial في ليموج. بسرقة ما قيمته 530 يورو من مستحضرات التجميل والعطور من أحد المحلات التجارية في وسط شارع غاريبالدي. كما قام جهاز الأمن التابع للمركز بالتدخل حيث ساعد في القبض على الجاني.

وسيتم النطق بالحكم على المتهم في الأسابيع المقبلة، فيما يتواجد حاليا تحت نظام الرقابة القضائية.