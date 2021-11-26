القبض على جزائري في إيطاليا بسبب امرأة
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عامًا من أصل جزائري في Capaccio Paestum. لعدم امتثاله لإجراءات الطرد من منزل العائلة وحظر الاقتراب من زوجته السابقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “لا سيتا دي ساليرنو” ، فقد واصل الجزائري جعل الحياة مستحيلة بالنسبة للمرأة الإيطالية. التي سبق لها أن أبلغت عن سوء المعاملة والضرب والتهديد.
وخلال الأسبوع الماضي، توجه الجزائري إلى منزل شريكته السابقة مهددًا إياها بعدم إعطائها بعض المستندات المتعلقة بابنته.
كما استطاعت المرأة، الخائفة، أن تبلغ عن الشاب الجزائري، حيث وجدته الشرطة بصدد تعنيفها واعتقله على الفور.
بعد الإجراءات الرسمية، نُقل الشاب الجزائري، الذي تعرض في الماضي أيضًا لقرار طرد، إلى سجن ساليرنو.
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السلطات الإيطالية تبحث طرد جزائري من أراضيها
تبحث السلطات الإيطالية، طرد جزائري من أراضيها، متهم بالإتجار بالمخدرات، حسب ما ورد في صحيفة reteveneta.
ولدى الموقوف جزائري البالغ 49 عامًا، العديد من السوابق وبدون تصريح إقامة أو مؤهلات معادلة.
وشكل المتهم موضوع تحقيقات من قبل شرطة ألتو فيسينتينو المحلية، بسبب الشك في دخول وخروج العديد من الأشخاص إلى منزله.
بعد فترة من المراقبة، شرعت السلطات في تفتيش المنزل، ولم يجدوا سوى جرعة من الكوكايين و 4 غرامات من الحشيش.
وكانت تصريحات بعض “زبائن” الرجل هي التي أثرت فيه، حيث اعترفوا إلى السلطات أنهم يشترون المخدرات من عنده.
واستنكرت السلطات الايطالية تصرفات الموقوف، خاصة أنه متواجد بصفة غي قانونية، حيث التمست طرده من أراضيها في انتظار الحكم النهائي.
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كما اعتقل رجال الدرك في إيطاليا، جزائريًا يبلغ من العمر 39 عامًا مطلوب لدى العدالة، حسب صحيفة ilgiorno، اليوم الاثنين.
المتهم قام بالاعتداء على شخص آخر، مسببا له إصابة خطيرة، حيث تم توقيفه من طرف الدرك، يشير ذات المصدر.
وتم اصطحابه إلى الثكنة لإخطار أمر الحبس الاحتياطي، نُقل الجزائري البالغ من العمر 39 عامًا إلى سجن باسون دي كومو.
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