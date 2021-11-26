القبض على جزائري في إيطاليا بسبب امرأة

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عامًا من أصل جزائري في Capaccio Paestum. لعدم امتثاله لإجراءات الطرد من منزل العائلة وحظر الاقتراب من زوجته السابقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “لا سيتا دي ساليرنو” ، فقد واصل الجزائري جعل الحياة مستحيلة بالنسبة للمرأة الإيطالية. التي سبق لها أن أبلغت عن سوء المعاملة والضرب والتهديد.

وخلال الأسبوع الماضي، توجه الجزائري إلى منزل شريكته السابقة مهددًا إياها بعدم إعطائها بعض المستندات المتعلقة بابنته.

كما استطاعت المرأة، الخائفة، أن تبلغ عن الشاب الجزائري، حيث وجدته الشرطة بصدد تعنيفها واعتقله على الفور.

بعد الإجراءات الرسمية، نُقل الشاب الجزائري، الذي تعرض في الماضي أيضًا لقرار طرد، إلى سجن ساليرنو.

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