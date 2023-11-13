القبض على جزائري مطلوب دوليا والسلطات الإيطالية تقرر تسليمه

أعلنت شرطة ميلانو في إيطاليا، إلقاء القبض على مواطن جزائري للاشتباه في علاقته بالارهاب.

وبحسب البيان الصحفي للشرطة الإيطالية، فقد تبين أن المشتبه به يخضع لمذكرة اعتقال دولية.

وتعود الوقائع إلى 29 أوت، حيث بدأ كل شيء أثناء فحص روتيني بسيط في محطة المترو في ميلانو.

ورفض هذا الشخص، البالغ من العمر 37 عاماً، الامتثال لطلب ضباط الشرطة تزويده بأوراق الهوية. ودفع الضباط في محاولة للهروب.

علاوة على ذلك، كان على ضباط الشرطة المعنيين طلب تعزيزات لإتمام عملية الاعتقال بنجاح.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الأخير اكتشف لاحقا أنه مطلوب من قبل السلطات الجزائرية وهذا منذ عام 2015.

وأذن وزير العدل الإيطالي لمحكمة الاستئناف في ميلانو بتسليمه إلى السلطات الجزائرية نهاية نوفمبر الجاري.