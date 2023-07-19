القبض على جيجي حديد في المطار لحيازتها الممنوعات!

تم إلقاء القبض على عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد في مطار “أوين روبرتس” أثناء وصولها إلى جزر كايمان بتهمة حيازتها للممنوعات.

وحسب موقع TMZ الأمريكي، ذكر كايمان مارل المتحدث الرسمي باسم النجمة أنها حصلت على هذه المواد الممنوعة بشكل قانوني في مدينة نيويورك وبرخصة طبية.

مؤكدا أن جيجي حديد، لن تواجه أياً من التهم الجدية وتم إطلاق سراحها. واقتصر الأمر على مثولها وصديقتها أمام المحكمة بعد يومين من وصولهما، حيث اعترفتا بالأمر وتم تغريمهما بـ 1000 دولار أمريكي.

وقال كايمان لموقع ET بنسخته الأمريكية: “إن هذا الاستخدام هو قانوني في جزر غراند كايمان منذ عام 2017. وعليه فإن سجل حديد سيبقى نظيفاً وقد استمتعت حديد ببقية وقتها على الجزيرة”.

وأثبتت عارضة الأزياء أنها فعلا تستمتع بوقتها على الشاطئ إذ نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بعض الفيديوهات والصور لها مع أصدقائها هناك.

وظهرت وهي تستمتع بالأجواء الاستوائية والبحر والشمس إضافة إلى تناول بعض المأكولات البحرية والبيتزا. وأرفقت منشورها بتعليق كتبت فيه: “كل شيء جيد عندما ينتهي بشكل جيد”.