القبض على رابور جزائري في ألمانيا

تم القبض على رابور من أصول جزائرية المعروف في الساحة الفنية باسم معلومات موها لا سكوال. والذي كان تحت الإقامة الجبرية تحت سوار إلكتروني في فرنسا.

وكان قد غادر بانانا في الدائرة العشرين بباريس ليصل سرا إلى ألمانيا، رغم وجود سوار إلكتروني على كاحله.

وبحسب معلومات قناة BFMTV، فقد تم القبض على مغني الراب موها لا سكوال واسمه الحقيقي محمد ب. في ألمانيا منذ عدة أيام بناء على مذكرة اعتقال أوروبية بعد فراره في ديسمبر الماضي.

ووجهت إلى الشاب اتهامات خاصة بارتكاب أعمال عنف واختطاف العديد من الشابات. وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في باريس تحت المراقبة الإلكترونية الصيف الماضي. في انتظار مزيد من التحقيقات.

ولذلك، فقد انتهك هذا الإجراء بالفرار عبر نهر الراين. أبن اعتقلته الشرطة الألمانية، وتم تسليمه هذا الأسبوع إلى السلطات الفرنسية.

وسيتم تقديمه، اليوم الجمعة، إلى قاضي التحقيق في باريس الذي قد يلغي إقامته الجبرية. ويرسله إلى الحبس الاحتياطي، بحسب مصادر متطابقة.

اشتهر Moha La Squale بفضل الأغاني الحرة المنشورة على فيسبوك، وحقق نجاحًا في عام 2018 مع ألبوم .Bendero الذي عرض فيه مدينة الموز في باريس حيث نشأ.

لقد شارك في العديد من المهرجانات وبدأ التعاون مع لاكوست قبل أن يتهمه العديد من الشركاء السابقين بالعنف. كجزء من حركة #BalanceTonRappeur. ولهذا تم اتهامه.