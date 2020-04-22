القبض على سارقي الهواتف النقالة بسوق الخضر والفواكه بالوادي

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الوادي، على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه من وضع حد لنشاط شابين كانا يقومان بالتردد حول جموع المشترين دون سبب واضح.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تحصلت على معلومات تفيد بتحركات مشبوهة لأحد المشتبه فيهم، ليتم على الفور وضع خطة أمنية محكمة لهما.

ومكنت العملية من الإطاحة بهما متلبسين بجرم سرقة هاتفين نقال الأول يعود لكهل مقيم بعاصمة الولاية والثاني لأحد قاطني البلديات المجاورة لها. ليتم تحويل الجانيان والمحجوزات لمقر الأمن الحضري الثاني لاستكمال التحقيقات.

وأضاف البيان، أنه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أنجز ملف ضدهما وتم تقديمها امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.