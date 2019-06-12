القبض على سارق درجات النارية وشريكيه بوسط بوينان في البليدة

تمكنت مصالح امن دائرة بوينان الواقعة شرق ولاية البليدة من استرجاع من توقيف شخصيين هما في حالة تلبس سرقة دراجة نارية.

عملية القبض على مشتبه فيهما جاءت على اثر دوريات لعناصر الشرطة لأمن دائرة بوينان بشوارع المدينة.

اين لفت انتباههم لمجموعة من المواطنين ملتفين حول دراجة نارية و يحاولون ايقاف شخص و لم يتمكنوا من ذلك.

و عند التقرب منهم تبين ان هناك شخصين حاولا سرقة تلك الدراجة لتقوم عناصر الشرطة بإيقاف المشتبه فيه الاول، فما لاذ شريكه بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة.

التحقيق بين ان الضحية ترك دراجته النارية بمفتاح التشغيل و دخل احد المحلات لقضاء حاجاته وبينما هو في الداخل لاحظ وجود شخصين يحومان حول دراجته فخرج لتقصي الامر.

حيث وجد احدهما راكبا دراجته و هم بسرقتها فحاول منعه ليتهجم عليه شريكه ولكن جمعا من المواطنين قاموا بحماية الضحية وحاولوا ايقاف المشتكى منه دون جدوى.

قبل أن يتمكن عناصر الأمن من توقيفهم وتقديمهم للعدالة.