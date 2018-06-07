القبض على سارق سيارة وبداخلها طفل في سيدي بلعباس

تمكنت اليوم الخميس مصالح شرطة بسيدي بلعباس من توقيف مجرم خطير قام بسرقة سيارة من نوع هيلوكس و بداخلها طفل.

وحسب مصادر لـ النهار فإن السيارة كان صاحبها قد ركنها امام منزله بحي 140مسكن ليتفاجأ عند عودته باختفاء السيارة وابنه

الا ان فطنة و تواجد افراد الشرطة في دوريات متنقلة مكنها من ملاحقة المشتبه فيه و توقيفه في ظرف زمني قصير لم يتعدى ال 10 دقائق.

حيث تم ارجاع الطفل سالما الى عائلته و من دون أن يلحق اي ضرر بسيارة الضحية .

كما إدعى الفاعل صاحب ال22 رببعا انه لم يكن في قواه العقلية للتملص من فعلته