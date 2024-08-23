القبض على ستيني يبيع الكوكايين لشيخ في السبعين!

ألقي القبض على رجل سبعيني يوم الخميس في بياريتز (بيرينيه-أتلانتيك) أثناء محاولته شراء الكوكايين من أحد المتقاعدين. وكشف تفتيش منزل البائع عن مخزون صغير من المخدرات.

ووضعت شرطة بياريتز حدًا لصفقة مخدرات غير عادية إلى حد ما، حسبما كشفت صحيفة Sud-Ouest اليومية. وفي منطقة هالس بالمدينة، قبضوا على رجل يبلغ من العمر 68 عامًا يبيع الكوكايين لمشتري يبلغ من العمر 71 عامًا.

بالنسبة لهذه الصفقة الصيفية، كانت تتضمن الكوكايين. لكن المقيم المتقاعد في بياريتز لم تكن محاولته الأولى.

وبحسب الصحيفة الإقليمية اليومية، عثرت الشرطة في منزله على مخزون من الكوكايين والإكستاسي و50 جرامًا من عشبة القنب. ومادة إم دي إم إيه و1000 يورو نقدًا.

وهذه الحالة ليست معزولة بأي حال من الأحوال. ففي كاين، على سبيل المثال، حُكم على رجل يبلغ من العمر 75 عاماً. قبل عام بالسجن لمدة خمس سنوات لقيامه بتهريب كميات كبيرة من المخدرات في دار لرعاية المسنين.

وكان السبعيني معروفًا بالفعل لدى دوائر العدالة بسبب أفعال مماثلة. وعثرت الشرطة، من سكان المنشأة، على 500 جرام من مادة الحشيش. في سلة غسيل و38 غ من الكوكايين مخبأة في اللوحة الكهربائية