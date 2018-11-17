القبض على شاب بتهمة حيازة المخدرات داخل دراجته النارية بالبليدة

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل بالبليدة، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 35 سنة بتهمة حيازة المخدرات قصد المتاجرة.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات متحصل عليها ذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات بوسط البليدة.

وعلى إثر هذه المعلومات، تم تشكيل دورية وترصد للمشتبه فيه مكنت من إلقاء القبض عليه وتفتيش دراجته النارية، أين عثر بحوزته على 1 كلغ من المخدرات( الكيف المعالج)، مخبأة بإحكام داخل دراجته النارية ومبلغ مالي معتبر من عائدات هذه السموم.

وتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى الفرقة لمواصلة التحقيق؛ المشتبه فيه تم تقديم أمام الجهات القضائية المختصة، وإيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.