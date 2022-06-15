القبض على شاب نصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما، ينحدر من ولاية الوادي. نصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة.
وجاء في البيان أنه تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية. من الاطاحة بشخص يبلغ من العمر 26 عاما، ينحدر من وزلاية الوادي.
وكان الشخص الموقوف ينصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة. يوهمهم بالوساطة لدى الادارات العمومية المركزية والمحلية. لتمكينهم من الاستفادة من مزايا ومنافع مقابل مبالغ مالية معتبرة. على غرار ملفات السكن، مشاريع سياحية ونشاطات تجارية أخرى.
المشتبه فيه كان يلجأ لحيلة تتمثل في التقاط صور له مع مسؤولي بعض الدارات المحلية. وصور أخرى لبدلات خاصة بهيئات رسمية، لكسب ثقة ضحاياه.
ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كل مواطن يكون قد وقع ضحية لهذا الشخص أو لديه معلومات عنه. التوجه الى امن ولاية بجاية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية. لتقييد شكوى أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.
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القبض على شاب انتهك حرمة قبر أخيه في باتنة
ألقت مصالح الأمن الوطني في ولاية باتنة، القبض على شاب يبلغ من العمر 29 عاما، قام بانتهاك حرمة قبر أخيه.
وجاء في بيان أمن باتنة أنه على إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بخصوص نشر مقطع فيديو من قبل شخص قام بنبش أحد القبور على مستوى المقبرة الاسلامية بحي بوزوران. تم فتح تحقيق في القضية باعتبار الفعل يمس بحرمة الموتى.
وتم تحديد هوية الفاعل البالغ من العمر 29 سنة مسبوق قضائيا وهو شقيق المرحوم. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المحلية.
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BRI باتنة توقف 4 أشخاص وتحجز 61 ألف قرص مهلوس
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة لأمن ولاية باتنة، من توقيف 04 أشخاص، وحجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة.
وحسب بيان للشرطة الجزائرية، نشرته عل صفحتها بفايسبوك، فد تم خلال هذه العملية، حجز أزيد من 61100 قرص مهلوس.
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