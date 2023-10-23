القبض على شاب يروج المهلوسات أمام المؤسسات التربوية

تمكنت مصالح أمن دائرة ندرومة التابعة لامن ولاية تلمسان من القبض على مروج الأقراص المهلوسة والمخدرات أمام المؤسسات التربوية.

وتم حجز كمية هامة منها، حيث إستغل المحققون معلومات مؤكدة. تفيد بإقدام شخص يبلغ 24 سنة على ترويج المهلوسات والمخدرات أمام المؤسسات التربوية باستعمال وسيلة نقل متمثلة في دراجة نارية.

وبعد إتخاد كافة الإجراءات القانونية و ترصد تحركاته، تم توقيفه في حالة تلبس مع تفتيش مسكنه. أين ضبطت بداخله كمية هامة من لأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع و الأحجام ومبالغ مالية معتبرة تعتبر من عائدات الترويج والمتاجرة.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.