القبض على شخصين بتهمة سرقة توابع مركبة في قسنطينة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري بعلي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخصين يبلغان من العمر27 و28 سنة لتورطهما في سرقة توابع مركبة.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم وتبعا لشكوى استقبلتها مصالح الأمن الحضري الثالث.

من قبل ضحية جراء تعرض عجلتي الجهة اليمنى لمركبته من نوع ” بيكانتو” للسرقة من قبل مجهول.

أثناء توقفها على مستوى حضيرة السيارات بالحي الذي يقيم فيه، عملية البحث والتحري الذي باشرته ذات المصلحة.

مكن من توقيف شاحنة صغيرة بالقرب من سوق الرتاج 01، بتفتيشها تم العثور على العجلتين محل السرقة ليتم تحويلها إلى مقر المصلحة.

وقاد التحقيق المفتوح مع صاحب الشاحنة والذي يمارس النقل غير شرعي للبضائع.

إلى تحديد هوية المشتبه فيهما ليتم توقيفهما وفق خطة عملية محكمة.

وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهما تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.