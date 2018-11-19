القبض على شخصين حاولا إختطاف تلميذة والإعتداء عليها بالبليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي ولاية البليدة من إلقاء القبض على شخصين حاولا إختطاف فتاة قاصر.

تتراوح أعمارهما ما بين “16- 18” سنة من أجل محاولة اختطاف قاصر لم تكمل سن 16 سنة متبوعة بالتهديد بالقتل.

تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدمت بها أم الفتاة القاصر إلى مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي بولاية البليدة.

من أجل محاولة الاختطاف والتهديد بالقتل التي تعرضت له إبنتها مقدمة لهم شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة 12 يوما.

وهذا أثناء توجهها إلى المدرسة أين اعترض طريقها شخصان بأحد الشوارع الخالية حيث قاما بتهديدها بالسلاح الأبيض.

ومحاولة سحبها إلى أحد الحقول أين قامت بالصراخ ليطلقا سراحها ويلوذان بالفرار ،بعد تلقي البلاغ على الفور.

تم تنشيط عنصر الاستعلام، في ظرف قياسي تم تحديد هوية المشتبه فيهما، فتم وضع خطة أمنية من طرف أفراد الفرقة.

و إلقاء القبض عليهما، بعد عرضهما على الضحية تعرفت عليهما، وصرحت بأنهما من قاما بمحاولة اختطافها.

بعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.