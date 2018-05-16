القبض على شخصين سرقا 50 هاتف نقال من محل ببئر مراد رايس في العاصمة 

أطاحت مصالح الأمن للجزائر بعصابة متكونة من شخصين قامت بسرقة محل للهواتف النقالة والاستلاء على 50 هاتف ببئر مراد رايس في العاصمة.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثر شكوى تقدم بها شخص تعرض محله للسرقة من طرف مجهولين بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد.

حيث تم سرقت من محله لبيع الهواتف النقالة 50 هاتف بقيمة 350 مليون سنتيم .

وبعد تشغيل كاميرات المراقبة تبين أن شخصين مجهولين دخلا المحل واضعين قبعات على رأسيهما وقفازات.

كما قاما بكسر أقفال الرفوف وإستوليا على هواتف نقالة كانت معروضة في المحل.

إضافة إلى ملحقات الهواتف النقالة ومجموعة من بطاقات التعبئة الخاصة بالهواتف الثابتة تستعمل في خدمة الانترنت.

وعلى إثرها باشرت ذات المصالح التحريات التي اسفرت عن تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما.

أين قامت الشرطة بتوقيف أحدهما الذي تبين أنه قاصر والذي اعترف بالفعل المنسوب اليه رفقة شريكه

مؤكدا انهما سلّما المسروقات لشخص آخر قصد بيعها له على أن يسلّم لهم في المقابل حبوب مهلوسة.