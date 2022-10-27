القبض على شخص في قضايا انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال

أنهت مصالح أمن ولاية وهران إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “د.ج”. المشتبه فيه في قضايا انتحال صفة الغير (موظف عمومي). التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية، مع القيام بأعمال دون ترخيص والنصب والاحتيال مع توافر ظروف العود.

ووجهت مصالح أمن ولاية وهران نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. التقدم مباشرة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية، أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي أو الأمن الحضري عين البيضاء، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.