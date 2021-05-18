القبض على شخص يستخرج بطاقات إلكترونية عبر الانترنيت لسرقة أموال ضحاياه ببومرداس

تمكنت شرطة تيجلابين في بومرداس، من إلقاء القبض على شخص يقوم باستخراج بطاقات إلكترونية عن طريق الانترنت وتزويرها لاستخراج الأموال.

وجاءت العملية، على إثر شكاوى من طرف ضحيتين بمقر الأمن الحضري “تيجلابين”مفادها تعرضهما لعملية السرقة من حساباتهما البريدية.

وتعرض الضحية الأولى لسرقة مبلغ مالي يقدر بـ199000 دج، أما الضحية الثانية قدر المبلغ المسروق بـ162000 دج.

وعلى إثر الشكاوى باشر الأمن، تحرياته المعمقة، حيث أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 42 سنة مقيم ببلدية دلس، ذو سوابق عدلية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، اتضح أن المشتبه فيه يقوم بطرق احتيالية لطلب بطاقات إلكترونية عن طريق الانترنت خاصة بالضحايا.

ويقوم بعدها بتزوير بطاقة الهوية الخاصة بالضحايا واستخراج المبالغ المالية.

وتم تقديم الجاني أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، النصب، انتحال هوية الغير.

بالإضافة إلى الولوج للحسابات البريدية بطريقة غير شرعية، سرقة وسحب مبالغ مالية من حسابات خاصة.