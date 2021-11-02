القبض على ضابط شرطة يبيع الدراجات النارية المحجوزة في تيزي وزو

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين الحمام ولاية تيزي وزو من اعتقال شخص مشتبه فيه قيامه بسرقة دراجتين ناريتين على متن شاحنة. كما أضافت مصادر موثوقة لـ “قناة النهار” فقد تم توقيف المشتبه فيه. وبعد التحقيق معه في نقطة التفتيش بأبي يوسف تبين أنه ضابط شرطة بالأمن الحضري الخامس بتيزي وزو.

بالمقابل فإن الدراجتين الناريتين تبينتا أنهما من عائدات إحدى عمليات الحجز التي قام بها ضابط شرطة. لكنه لم يقدمها لاستكمال التحقيق و قام باخفاءها قصد بيعها.

كما أوضحت المصادر التي أوردت الخبر للنهار، أن الضابط المنحدر من منطقة بوزقان وليست هذه أول عملية له. فبعد فتح تحقيق معمق في القضية تم إكتشاف ضحايا وقضايا سرقة قام بها.

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