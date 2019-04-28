القبض على طالب يروج الأقراص المهلوسة في أوساط طلبة جامعة العفرون بالبليدة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالعفرون، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة ، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 20سنة، بتهمةحيازة،المخدرات “الأقراص مهلوسة”، قصد المتاجرة.

تعود حيثيات القضية حسب ذات المصدر إلى معلومات متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة تفيد بوجود طالب جامعي يقوم بترويج المخدرات (الأقراص المهلوسة) داخل الحرم الجامعي بجامعة لونيسي علي بالعفرون.

على إثرها تم تشكيل دورية ووضع خطة محكمة مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه.

أين عثر بحوزته على 22 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر ب 7200 دج من عائدات بيع هاته السموم.

ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة.

اين أمر هذا الاخير إيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.