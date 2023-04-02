القبض على طبيب مزور استخدم صور مواطنين دون رضاهم

أنهت مصالح أمن ولاية سعيدة إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو ج.م. المشتبه فيه في قضية جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، جنحة الاحتفاظ والاستخدام لصور أشخاص دون رضاهم وجنحة النصب.

ووجهات مصالح أمن ولاية سعيدة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لسالف الذكر. سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومة بوصفه شاهدا. التقدم إلى قاضب التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سعيدة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.