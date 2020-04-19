القبض على عصابة اختطفت قاصر وطلبت فدية بالبليدة

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمفتاح في البليدة، من الاطاحة بجمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وقام أفراد العصابة، باختطاف واحتجاز قاصر عن طريق الاستدراج ، حيث تم طلب فدية مقدرة بـ9 ملايين سنتيم من أهل الضحية، مقابل اطلاق سراحه.

وتعود حيثيات القضية، حسب تصريح خلية الاعلام والاتصال بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني للنهار، بعد أن تقدم خال الضحية بشكوى لذات المصالح.

وتفيد الشكوى، بتعرض إبن أخت مقدم الشكوى، القاصر، للاختطاف، وتلقيه مكالمة هاتفية من المشتبه فيهم يطلبون بفدية.

وأمر قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني العميد رؤوف شنخلوفي، بتفعيل المخطط الخاص باختطاف القصر.

أين تم وضع خطة أمنية محكمة، مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية، واسترجاع الضحية في حالة جيدة بعد ساعتين من الاختطاف.

وبينت التحقيقات أن العملية جاءت من أجل تصفية حسابات مع أخ الضحية القاصر، والانتقام منه.

وتم اقتياد المتهمين إلى مقر الدرك، قبل تقديمهم للعدالة.