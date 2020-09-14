القبض على عصابة الملثمين كانت تسطو على منازل المواطنين بالبليدة

تمكنت مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني باولاديعيش في البليدة من توقيف 3 اشخاص كانو يقومون بالسطو على المنازل المواطنين باستعمال اقنعة لاخفاء اوجههم ومن اجل اخفاء ملامحهم وتمويه مصالح الامن.

خلال العملية تم حجز اسلحة بيضاء كانت تستعمل في ترهيب المواطنين، وحسب ذات مصدر فان عملية توقيف جاءت على اثر شكاوي وصلت الى ذات المصالح تفيد بتعرض عدد من منازل المواطنين الى سرقة من طرف مجهولين .

ليتم فتح تحقيق وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات تم التعرف على احدهم الذي كان يقوم بمراقبة ضحاياه ، ومن تم السطو على منازل، المتهم الذي تم التحقيق معه اقر بوجود شريكين.

وتت تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، وبعد انتهاء من التحقيق تم تقديم مشتبه فيهم الى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

والذي أحال الملف على قاضي تحقيق بذات المحكمة والذي وجه لهم ارتكاب جناية تكوين جمعية اشرار والسرقة ،اين امر هذا الاخير بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم