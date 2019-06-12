القبض على عصابة تتاجر في المخدرات وحجز 1 كلغ كيف معالج في البليدة

تمكنت مصالح امن دائرة اولاديعيش التابعة لأمن ولاية البليدة من حجز 1 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف مرويجه.

العملية جاءت على اثر معلومة وصلت لعناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الاول باولاد يعيش، مفادها قيام عدد من الاشخاص بترويج المخدرات بطريقة غير شرعية باولاديعيش.

مستعملين سيارة سياحية، حيث تم فتح تحقيق في القضية اسفر على تحديد هوياتهم .

اين تمكنت ذات المصالح بعد مراقبتهم من ايقافهم على متن ذات السيارة في مكان مشبوه، المشتبه فيه الرئيسي.

و لدى رؤيته لعناصر الشرطة حاول الفرار وكان حاملا في يده كيس بلاستيكي و عند تفتيش الكيس عثر بداخله على كيلوغرام من الكيف المعالج.

و عليه تم تقديمهم امام العدالة اين صدر في حقهم امر ايداع.