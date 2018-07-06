 القبض على عصابة تسطو على المنازل في تيسمسيلت

ألقت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت القبض على 4 أشخاص متورطين في سرقة مجوهرات من داخل مسكن عائلي بعاصمة الولاية.

وحسب ذات المصالح فإن الموقوفين تتراوح أعمار ما بين 27 و37 سنة، حيث قاموا بإستغلال غياب أصحاب المسكن لسطو عليه.

وتمثلت المسروقات التي تم الاستيلاء عليها في كمية من المجوهرات ومبلغ مالي قدره 230 ألف دج.

وعقب تكثيف التحريات تم تحديد هوية أحد المتورطين، من خلال جمع الأدلة ورفعها من داخل المسكن العائلي الذي تعرض للسرقة.

حيث أسفرت العملية من توقيف باقي أفراد العصابة، كما تم إسترجاع كمية من المجوهرات المسروقة منزل أحد الموقوفين

وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.