القبض على عصابة ” سكر ” ببوعرفة إستولت على عشرات منازل في البليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري ببوعرفة في البليدة من توقيف أخطر عصابة تدعى عصابة ” السكر “.

والتي إستولت على عشرات منازل في بوعرفة وسرقة إموال وآلات وأدوات كهرومنزلية وغيرها من اغراض.

حيث كان يقوم أفرادها الثلاثة مسبوقين قضائيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و30 سنة بتنفيذ عملية سطو بكل احترافية.

مما أدى بمصالح الأمن إلى تحقيق معمق وتكثيف دوريات ليلا ونهارا، وخلال دورية ليلية لذات العناصر تقطن احد عناصر بوجود تحركات غريبة بقرب من إحدى الفيلات.

أين تم ترصد للمتهمين والقبض عليهم في حالة تلبس بسرقة، وبالرغم من محاولة الفرار المتهمين لأن ذات العناصر قامت بتطويق المكان وتوقيفهم.

كما تم استرجاع بعض المسروقات، المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.

والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة اين أمر بايداعهم الحبس المؤقت ،حيث تمت إدانتهم في البوم الموالي من طرف هيئة المحكمة ببأربعة سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر ب200مليون سنتيم.