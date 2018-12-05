القبض على عصابة لترويج المخدرات تقودها إمرأة وحجز 761 غ من الحشيش بالبليدة

تمكنت مصالح امن دائرة بوينان الواقعة شرق ولاية البليدة من حجز 761 غرام من الحشيش المخدر و82 كبسولة.

وتم توقيف عصابة متاجرة في مخدرات تقودها امراة.

عملية جاءت على اثر معلومة وصلت لعناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة بوينان مفادها قيام أشخاص بترويج المخدرات على مستوى مدينة بوينان.

حيث تم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هوياتهم و إيقافهم من بينهم امراة في حالة تلبس.

و بحوزتهم 761 غرام من الحشيش ذو الأساس المخدر و 82 كبسولة ذات الأساس المخدر وسكين من الحجم الكبير و عليه تم تقديمهم أمام العدالة.