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القبض على عصابة لترويج المخدرات تقودها إمرأة وحجز 761 غ من الحشيش بالبليدة

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القبض على عصابة لترويج المخدرات تقودها إمرأة وحجز 761 غ من الحشيش بالبليدة
بقلم عباس عادل

تمكنت مصالح امن دائرة بوينان الواقعة شرق ولاية البليدة من حجز 761 غرام من الحشيش المخدر  و82 كبسولة.

وتم توقيف عصابة متاجرة في مخدرات تقودها امراة.

عملية جاءت  على اثر معلومة وصلت لعناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة بوينان مفادها قيام أشخاص بترويج المخدرات على مستوى مدينة بوينان.

حيث تم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هوياتهم و إيقافهم من بينهم امراة في حالة تلبس.

و بحوزتهم 761 غرام من الحشيش ذو الأساس المخدر و 82 كبسولة ذات الأساس المخدر وسكين من الحجم الكبير و عليه تم تقديمهم أمام العدالة.


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