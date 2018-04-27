القبض على عصابة “يوقا” المختصّة في ترويج المخدرات ببجاية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من إيقاف خمسة أشخاص مسبوقين قضائيّا.

تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و 48 سنةكانوا يروجون المخدرات بواد إحدادن ببجاية.

العملية جاءت بعد حملة المداهمات التي قامت بها عناصر الفرقة للأماكن والنقاط السوداء التي يتخدها مروجي المخدرات في نشاطهم الإجرامي.

حيث بعد عملية مداهمة للمكان المسمى”واد إحدادن” والمعروف بتردد المشبوهين إليه تم إيقاف أربعة أشخاص في حالة تلبس يروجون المخدرات.

حيث عثر بحوزتهم على كميات مختلفة الأوزان من المخدرات (كيف معالج) منها المهيأة للبيع والأخرى للإستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى أدوية مهلوسة من نوع ريفوتريل.

ويتعلق الأمر بالمدعويين/ إ ي، المكنى ” يوقا “، 29 سنة، ف ع، 48 سنة، م م، 28 سنة، ب ع، 29 سنة، المقيمين ببجاية، ز ع، 31 سنة، المقيم بسيدي عيش.

وتوبع المشتبه فيهم في قضية حيازة المخدرات وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، تسليم المخدرات، حيازة المخدرات قصد الإستهلاك الشخصي.

وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا الذي أحال الملف على جلسة المثول الفوري أين صدر في حقهم أمر إيداع.