القبض على فتاة طعنت أربعيني حتى الموت ببومرداس

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح الواقعة أقصى شرق ولاية البليدة،من حل لغز جريمة قتل معقدة متورط فيها فتاة

تبلغ من العمر 19 سنة، تعود حيثيات القضية، حسب مصدر أمني موثوق للنهار، إلى شهر جانفي من سنة 2019 ،

أين تم الإبلاغ عن وجود شخص يبلغ من العمر 40 سنة مقتول داخل سيارة، وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان من طرف ذات العناصر،

حيث ومن خلال المعاينات الأولية للمحققين تبين بأن السيارة ليست هي مسرح الجريمة الرئيسي، وإنما الضحية تم قتله في مكان أخر ،

على إثرها تم فتح تحقيق معمق في القضية إلى أن تم حل ملابسات جزء من القضية، يضيف المصدر .

أين تبين بأن الجريمة نفذت من طرف فتاة، قامت بقتل الضحية داخل فناء منزلهم العائلي والذي يقع بلدية حمادي التابعة لولاية بومرداس

ونقل الجثة إلى بلدية مفتاح لإخفاء آثار الجريمة، الفتاة وأثناء تحقيق إعترفت بقتلها للضحية ونفت في تصريح غريب أن تكون لها أي علاقة بالضحية ،

وبعد إعترافها بإرتكابها للجريمة، تم تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصة، وإيداعها بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوفاريك.