القبض على قاصر قتل شيخا وعجوزا بمقص بسبب 90 مليون سنتيم بالبليدة

ألقت مصالح أمن دائرة العفرون بالتنسيق مع فرقةBRI، بأمن ولاية البليدة القبض على قاصر لتورطه في جريمة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

الجريمة الشنعاء راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 83 سنة و زوجته 72 سنة اللذان أكتشفا جثتان هامدتان بمنزلهما الكائن ببلدية واد جر بتاريخ 8 جانفي 2021.

الضحيتين تعرضتا لعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض أدت إلى وفاتهما ،وحسب ذات المصدر أن التحريات أثبتت التحريات أن سبب ارتكاب الجريمة كان بداعي سرقة مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم.

المشتبه فيه قام بإخفاء المبلغ المسروق عند أحد أقربائه بولاية تيبازة، كما مكنت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ قدره 869.500 دينار كون المشتبه فيه تصرف في جزء منه.

كما تم استرجاع أداة الجريمة (سكين) و توقيف قريبه الذي أخفى عنده المال المسروق.

حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد و جناية السرقة مع استعمال أسلحة ظاهرة

كما تم توجيه تهمتي إخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ عن جناية للمتهم الثاني، حيث صدر أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حقهما.