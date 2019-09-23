القبض على لصين في البليدة استوليا على مبلغ مالي ونوافذ ألمنيوم

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقرة، شرق البليدة ، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 19 سنة بتهمة السرقة من داخل منزل.

وتعود حيثيات القضية حسب مصدر أمني موثوق، إلى تقدم الضحية إلى ذات العناصر من أجل رفع شكوى تعرض منزله للسرقة.

وسرق من الضحية، مبلغ مالي يقدر ب 12 مليون سنتيم وكلب كان مربوط بسطح المنزل.

على إثر هذا، تم فتح تحقيق في القضية وتنشيط عنصر الإستعلامات، الذي مكن من التعرف على المشتبه فيه.

ليتم تكثيف الأبحاث ووضع خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية، تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة.

القبض على سارق النوافذ من داخل ورشة بناء في البليدة

ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوينان، شرق البليدة، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 27 سنة بتهمة السرقة من داخل ورشة.

تعود حيثيات القضية بعد تلقي الفرقة مكالمة هاتفية من قاعة العمليات، تفيد بوجود شخص على متن سيارة يقوم بعملية السرقة من داخل ورشة بناء ببوينان.

على إثرها تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة السالفة الذكر، وعند وصولهم وجدوا المشتبه فيه يقوم بتحميل نوافذ الألمنيوم على متن مركبته.

ليتم القبض علي المتهم، واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم استرجاع المسروقات المتمثلة في 8 نوافذ من الألمنيوم.

وبعد تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية، تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوفاريك.