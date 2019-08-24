القبض على لص استولى على مجوهرات وأموال بأولاد يعيش في البليدة

أفاد مصدر امني موثوق لـ “النهار أون لاين” أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد يعيش بالبليدة، من وضع حد للص سرق من داخل منزل بمنطقة اولاديعيش.

القضية وحسب ذات المصدر تعود إلى تقدم الضحية إلى ذات المصالح من أجل رفع شكوى تعرض منزله للسرقة، حيث قام مشتبه فيه بسرقة مجوهرات من منزله.

المسروقات تمثلت في 05 أساور كبيرة من الذهب، 04 أقراط ذهبية، طاقم من الحلي الزائف، 40 ريال سعودي، وحسب ذات المصدر ان القيمة الإجمالية للمسروقات تقدر ب 40 مليون سنتيم.

على إثر هذا تم فتح تحقيق في القضية وتنشيط عنصر الإستعلامات الذي مكن من التعرف على المشتبه فيه ليتم تكثيف الأبحات ووضع خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض عليه.

وتم استرجاع بعض المسروقات ،بعد تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية ، حيث امر قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة بإيداعه بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالبليدة