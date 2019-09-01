القبض على لص سرق صندوق بداخله مجوهرات من منزل بالبليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشفة، غرب البليدة ، من إلقاء القبض على شاب “20 سنة”، بتهمة السرقة من داخل منزل، حسب ما أفاد به مصدر أمني موثوق للنهار.

تعود حيثيات القضية، على اثر تقدم الضحية إلى الفرقة السالفة الذكر، من أجل رفع شكوى تعرض منزله للسرقة.

حيث سرق من الضحية، صندوق حديدي مصفح “كوفر”، يوجد بداخله مجوهرات، تتمثل في 5 سلاسل ذهبية.

بالإضافة إلى سلسلة ذهبية من الحجم الكبير “كرافاش”، قرطين ذهبيين ، و4 خواتم ذهبية.

كما يحتوي الصندوق كذلك، على عقد ملكية المنزل وقطعة أرضية.

على إثر هذا تم فتح تحقيق معمق في القضية، وتنشيط عنصر الإستعلامات، الذي مكن من التعرف على المشتبه فيه.

ليتم تكثيف الأبحات ووضع خطة أمنية، مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية ، تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.